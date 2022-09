Faglitterære festivaler for børn og voksne

Del via email

FESTIVAL Nationalmuseets direktør Rane Willerselv har en trofast ven; et magisk træ, der står i hans baghave. Og hvad det træ kan gøre for ham, fortæller han om i en samtale med chefen for Sophienholm, Barbara Læssøe Stephensen. Hun har også Ekstra Bladets tidligere redaktør, Poul Madsen, i den varme stod. Og sammen taler de om forholdet mellem politikere og medier.