Esbjerg-boss: Jens Hammer skal erstattes af ny direktør

En aparte sag udfolder sig i disse dage i Esbjerg, der for anden sæson skal spille i den næstbedste danske række efter en misset oprykning.

Denne gang drejer det sig om klubbens direktør.

Det er Jens Hammer Sørensen lige nu ansat som. Men det skal han ikke være på den lange bane, forklarer klubbens bestyrelsesformand, Palle Kristensen.

I de seneste dage har formanden i flere danske medier forklaret, at Jens Hammer skal udskiftes med en ny direktør, men at han indtil videre bliver på posten.

I et interview med bold.dk siger Palle Kristensen torsdag, at Esbjerg dog lige har forlænget kontrakten med Jens Hammer, som stod til at have kontraktudløb 7. august.

Det var en toårig kontrakt, der udløb, og den er forlænget midlertidigt, fordi klubben lige nu ikke kan undvære Jens Hammer.

– Situationen er den, at Jens Hammer i sin tid lavede en toårig åremålskontrakt, som udløber den 7. august, og den har vi forlænget midlertidigt.

– Samtidig har jeg snakket med Jens Hammer om, at på den lange bane er han ikke den fremtidige direktør i EfB. Vi skal have en ny profil, siger Palle Kristensen til bold.dk.

Planen er, at Jens Hammer fortsætter sit arbejde som direktør fra starten af næste sæson, men at en ny profil skal findes til posten, og det er en proces, der er igangsat.

Formanden vil ikke fortælle, hvor lang tid den nye kontrakt med Jens Hammer løber.

Onsdag forklarede formanden over for JydskeVestkysten, at Jens Hammer skal erstattes, men at klubben ikke har haft tid til at kigge på det endnu.

– Jeg ser ikke Jens Hammer være en del af EfB på den lange bane, men indtil videre bliver han, fordi vi ikke kan undvære ham i den daglige drift.

– Helt ærligt, så har vi ikke haft tid til at kigge os om efter en ny direktør, men det skal vi da i gang med, sagde Palle Kristensen til jv.dk onsdag.

