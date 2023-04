En smagfuld snack i løbet af arbejdsdagen

Kunne du godt tænke dig at indføre noget nyt på arbejdspladsen, de fleste vil blive glade for? Rigtig mange sætter pris på et stykke frugt i løbet af dagen, men en blød pære eller en banan har det med at blive lidt halvtrist i tasken – og for nogle prioriterer man ikke tiden på at pakke vindruer i en bøtte om morgenen, før man tager afsted. I kan facilitere til at alle får spist frugt i løbet af dagen ved at indføre en frugtordning.

I kan prøve at kigge her: Firmafrugt til virksomheder. FrugtKurv og FrugtKasse med årstidens øko frugt. Bestil frugt og se, om ikke der er en af mulighederne, der falder i jeres smag. I får blandt andet mulighed for at bestemme, om det skal være konventionel eller økologisk frugt, ligesom I sagtens kan få indflydelse på indholdet af kasserne, I bestiller.

Plantebasered e snacks

Hvis I gerne vil have noget lidt ud over den almindelige frugt, kan I også vælge at finde plantebaserede snacks. Det kunne for eksempel være dadelkugler eller -bidder i kakao, som er smagfulde og lækre at få I løbet af dagen som et lille supplement til madpakken, eller når eftermiddagen føles lidt lang. I kan se muligheder her: Cocohagen plantebaserede kakaotrøfler. Cocohagen leverandør erhverv. Cocohagen rawbites.

Med Cocohagen tænker man knapt over, at man spiser noget, der er plantebaseret – det smager som en snack, man kunne bruge god tid og masser af sukker og fedtstof på at lave hjemme i køkkenet, men idet de er baseret på planter, er det slet ikke tilfældet – i stedet er de lavet på dadler og med kakao, så det til sammen giver den smagfulde snack. I kan prøve det af og se, om det er noget, jeres medarbejdere sætter pris på – måske det skal til at være fast i virksomheden.