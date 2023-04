Ekstra lang tillægstid bliver en mulighed i Superligaen

Vi oplevede det først under VM i Qatar, og nu kommer det til Danmark.

Fra den kommende sæson vil de danske fodboldfans komme til at opleve længere kampe i Superligaen.

Det skriver Jyllands-Posten.

De danske dommere skal således lægge mere tid til kampene i forbindelse med eksempelvis scoringer.

Det er dermed ikke utænkeligt, at kampene, der normalt varer 90 minutter plus nogle minutters tillægstid i hver halvleg, kommer til at vare eksempelvis 117 minutter, som man så under VM.

Det fortæller Michael Johansen, der er dommerformand i Dansk Boldspil-Unions dommerudvalg, til Jyllands-Posten.

– I kampe med mange mål vil der godt kunne opstå et scenarie, hvor der bliver lagt omkring ti minutter til en halvleg, siger Michael Johansen.

– Det er normalt med tre-fire minutters tillægstid på grund af udskiftninger, skader og tidsudtræk. Derfor skal der ikke mange mål til, før der opstår en del mere tillægstid med den her fortolkningsændring, siger han.

Ifølge Jyllands-Posten har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og fodboldens lovgivende organ, The International Football Association Board (Ifab), pålagt den danske liga at ændre praksis.

Det betyder blandt andet, at den tid, som spillerne bruger på at juble efter mål, skal lægges oveni spilletiden. Det er ikke sket hidtil.

/ritzau/