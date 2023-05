Ekspertgruppe kommer med anbefalinger til beskæftigelse

Mere frihed til både sagsbehandlere og ledige.

Sådan lyder regeringens ønsker til fremtidens beskæftigelsesindsats, som en ekspertgruppe skal give anbefalinger til.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Ekspertgruppen skal over det næste år undersøge og komme med forslag til modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen. Undersøgelsen afsluttes med en afrapportering i juni 2024.

Udgifterne skal reduceres med tre milliarder kroner i 2030, mens borgeren skal i centrum, lyder det i pressemeddelelsen.

– Der er behov for at lave en gennemgribende reform af hele beskæftigelsesindsatsen, hvor vi ser alt for mange eksempler på, at folk kommer i klemme.

– Vi ønsker et mere værdigt system, og så skal vi have fokus på kerneopgaven – at få mennesker i arbejde, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i meddelelsen.

Claus Thustrup Kreiner, der er professor i økonomi ved Københavns Universitet, bliver formand for ekspertgruppen.

– Jeg er stolt over at blive betroet denne store opgave, som betyder så meget for så mange mennesker – både på den ene og den anden side af bordet. Jeg er også klar over, at det ikke bliver nogen let opgave.

– Et år kan lyde af meget, men der er mange grene og knopskydninger, som vi i ekspertgruppen skal dykke ned i, siger han i pressemeddelelsen.

Det er ikke ekspertgruppen alene, der skal undersøge fremtidens beskæftigelsesindsats.

Der nedsættes også en følgegruppe af centrale interesser og aktører, som løbende vil komme med indspark til ekspertgruppen.

Desuden vil ekspertgruppen i sit arbejde prioritere en åben arbejdsgang med mulighed for offentlig debat og input udefra, fremgår det af meddelelsen.

Ifølge Danmarks Statistik var der i april 81.000 ledige.

Det svarer til en ledighedsprocent på 2,8 procent af arbejdsstyrken.

/ritzau/