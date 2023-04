Dukkert bringer slutspil i fare for Ehlers og Winnipeg

Del via email

Det var kampen, hvor danske Nikolaj Ehlers og resten af Winnipeg Jets-holdet kunne have taget et stort skridt mod slutspillet i NHL. Men det blev i stedet aftenen, hvor Jets åbnede døren på klem for konkurrenterne.

Et hjemmenederlag på 1-3 til den direkte rival Calgary Flames kan blive kostbart, når det samlede regnskab for grundspillet skal gøres op i næste uge.

Lige nu kæmper Winnipeg, Calgary, Seattle Kraken og Nashville Predators om to wildcards til slutspillet i NHL's vestlige turneringshalvdel.

Seattle ser med 94 point ud til at løbe med det ene, og dermed er der altså kun en plads tilbage at kæmpe om for de tre øvrige hold. Efter Calgarys sejr står både Winnipeg og Calgary på 89 point.

Winnipeg mangler at spille fire kampe, og Calgary ville med kun tre grundspilskampe tilbage i kalenderen have været næsten chanceløs med et nederlag natten til torsdag. Men sådan gik det ikke.

– Et nederlag er et nederlag, men vi kunne være i en værre position. Det kunne være os, der havde spillet en kamp mere. Vi er stadig inde (på en playoffplads, red.), siger Winnipeg-forwarden Pierre-Luc Dubois til NHL's hjemmeside.

Det så ellers godt ud, da Nikolaj Ehlers efter 12 minutter sendte en præcis aflevering på tværs til Kyle Connor, der uden at betænke sig hakkede pucken i mål.

Men Calgary fik udlignet i anden periode, og anført af den stærkt spillende svensker Jacob Markström i målet vendte gæsterne slaget i kampens sidste tredjedel.

Winnipegs nederlag blev givetvis også modtaget med tilfredshed i Nashville, der har tre point færre, men har fem kampe tilbage at spille. Netop Winnipeg og Nashville mødes natten til søndag i en ny gyser.

/ritzau/