Drabsforsøg på plejehjem udløser 16 års fængsel

En tidligere sosu-hjælper er onsdag idømt 16 års fængsel for drabsforsøg mod beboere på plejehjemmet Tirsdalen i Randers.

Dommen er afsagt af et enigt nævningeting ved Retten i Randers.

60-årige Susanne Hein Kristensen blev onsdag formiddag fundet skyldig i at have givet farlig og forkert medicin til fire beboere på plejehjemmet Tirsdalen i Randers.

Beboerne blev indlagt med akutte symptomer på forgiftning, og lægerne fandt ud af, at de havde fået præparater, de ikke skulle have.

Tre af beboerne overlevede, mens en fjerde – en 81-årig kvinde – afgik ved døden nogle dage senere.

Retten slog fast, at det var sosu-hjælperen, der under sine aftenvagter gav præparaterne.

Men retten mente, at det først var efter beboerens død, det gik op for sosu-hjælperen, hvor farlig medicinen var.

Derfor blev hun fundet skyldig i grov vold og grov vold med døden til følge for de første indlæggelser.

De efterfølgende genindlæggelser af tre af beboerne blev af retten takseret som drabsforsøg.

Kvinden blev også fundet skyldig i at have stjålet medicin fra plejehjemmet og i at have misbrugt sin stilling.

Sosu-hjælperen nægtede sig til det sidste skyldig.

– Jeg har aldrig nogensinde givet ældre medicin, de ikke skullet have. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har ikke gjort det. Det var bare det, sagde hun grådkvalt, før dommere og nævninger trak sig tilbage for at votere.

Specialanklager Jesper Rubow krævede hende idømt fængsel på livstid. Han sammenlignede med sagen fra Nykøbing Falster, hvor en sygeplejerske i 2017 blev idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg.

Men plejehjemssagen fra Randers var ifølge anklageren grovere, idet kvinden også blev fundet skyldig i både grov vold og grov vold med døden til følge.

Sagen begyndte at rulle, da læger på Regionshospitalet Randers slog alarm efter en stribe uforklarlige indlæggelser og genindlæggelser blandt plejehjemmets beboere.

Ud over fængsel frakendes kvinden retten til at virke som sosu-hjælper.

Kvindens forsvarsadvokat, Henrik Garlik, oplyser, at dommen vil blive anket.

/ritzau/