<p>Det kan godt være, at tandlægebesøget ikke ligefrem er det besøg, som du holder allermest af – men et besøg hos din tandlæge er som regel en god ide. Du kan nemlig passe på dig selv og dit helbred ved at have styr på tænderne i munden. Alt for ofte glemmer man at besøge tandlægen, og lynhurtigt har du huller i tænderne, som er irriterende og generende.</p>