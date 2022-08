Det kan ikke undre, at partier som De Radikale og Enhedslisten er ved at gå ud af deres gode skind af begejstring over, at juridisk kønsskifte nu bliver muligt for børn helt ned til 0-års alderen. Derimod kan det undre, at stort, besindigt og ansvarligt parti som Socialdemokratiet hopper med på den galej. Det er simpelthen identitetspolitisk vanvid. Og iøvrigt er det imod anbefalingerne fra Etisk Råd.