Det er aldrig kedeligt med Lisbet Lundquist

Egentlig lå en karriere på de skrå brædder ikke lige for Lisbet Lundquist, da hun som ung skulle vælge sin karrierevej.

Først læste hun dansk og medicin på universitetet, men drømmen om at blive skuespiller havde boet i hende hele livet, så den vej forsøgte hun sig.

Det skulle vise sig at blive en god idé for Lundquist, der fylder 80 år den 25. marts.

Hun har med stor succes optrådt i en lang række film, teaterstykker og tv-serier, og hun går for at være et omgængeligt gemyt, der altid har et stort smil på læben.

I nyere tid har hun blandt andet kunnet opleves i serien "Rejseholdet", "Rita" og "Sommerdahl". Før det var det i glade, danske 70'er-film som "Solstik på badehotellet" og "Violer er blå", som Lisbet Lundquist optrådte i.

Til magasinet Alt for Damerne har hun fortalt, hvordan hun havde en skuespiller i maven som barn, og at hendes kulturradikale forældre allerede tidligt i Lundquists liv trak hende i teatret:

– Måske blev jeg inspireret i teatret, jeg legede i hvert fald tit med roller, sagde hun i 2018.

Hun har også skrevet en række bøger. Lisbet Lundquist har altid interesseret sig for litteraturen, fortalte hun i 2018 til Ritzau.

Adspurgt, hvad hun får ud af læsningen, sagde hun da:

– Indblik i mangfoldigheder af liv oplevet gennem digtere og forfatteres sind på tværs af århundreder. Helst alene i fuldkommen ro hengiver jeg mig til læsningen. Taknemmelig, lød det fra Lisbet Lundquist.

Bogen "Dovne piger syer med lang tråd" udgav hun til anmelderroser i 1998, og hun er fortsat med at skrive.

Lisbet Lundquist har været gift tre gange. Først med skuespiller Peter Steen. Siden dannede hun i 1980'erne par med den kendte underholdningsmand Eddie Skoller, med hvem hun har datteren Marie. De blev skilt i 1990.

I 1993 blev hun gift med en anden entertainer, nemlig skuespiller Søren Østergaard, og parret er stadig sammen i dag.

