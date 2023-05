DEBAT: En samlet genbrugsplads?

Anders Medum Groth og Tine Hessner, begge Radikale Venstre. Privatfoto

Af Tine Hessner (R), gruppeformand og medlem af økonomiudvalget og Anders Medum Groth (R), natur- og klima-udvalget

De seneste uger har det næsten virket som om, at byrådet har besluttet, at Furesø kun skal have én central genbrugsstation – og at det i øvrigt skulle placeres i udkants-Furesø nord for Slangerupvej. Det er ikke helt tilfældet. Det som er sket, er, at forvaltningen har fået mulighed for at undersøge forskellige muligheder for genbrugs- og sorteringsmuligheder i fremtiden. Herunder en placering af en genbrugsplads nord for Slangerupvej.

Som led i den grønne omstilling har vi en forpligtigelse til, at forbedre vores genbrug og genanvendelse af ressourcer. Flere skal sortere mere. Som led i det er der kommet (markant) flere muligheder for at indsamle de forskellige fraktioner. Vi ved, at hvis folk skal tage aktiv del i projektet, skal det være let. Det gælder både papir og plast derhjemme, men det gælder så sandelig også ift. muligheden for at komme på genbrugsstationen. Vi skal ikke gøre det mere bøvlet end nødvendigt at komme af med det mest gængse. Samtidig kan vi måske godt se på, om man fremadrettet fortsat skal kunne aflevere samtlige fraktioner af affald på begge genbrugspladser.

Med muligheden for at sortere i ti fraktioner tæt på boligen, skal vi til at tænke videre. For hvordan skal vi sortere om 5 år? Om 10 år? Vi vil lave løsninger til fremtiden. Måske kan man forestille sig flere mindre øer spredt rundt om i kommunen, hvor borgere kan aflevere effekter til genbrug? Måske vi kan finde ordninger, hvor gamle vinduer kan få en renæssance som hjemmebyggede drivhuse?

Måske kan noget af haveaffaldet være med til at skabe kvashegn rundt omkring til glæde for dyrelivet? Og måske kan vi endda også skabe endnu bedre forudsætninger for, at ting kan repareres. Vi skal undersøge mulige alternativer for fremtidens mål om mere genbrug og genanvendelse. Vi skal ikke blot undersøge muligheden for én samlet genbrugsplads.