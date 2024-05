<p>Et helt nyt hold, der skal kæmpe mod den europæiske elite fra Barcelona, Berlin, Paris og andre storbyer. Sådan lyder ambitionen for en gruppe erfarne herrer, der vil pumpe et to-cifret millionbeløb i et skandinavisk projekt med base på den københavnske vestegn. Det skal dog måske være på samme bane som en lokal traditionsklub.</p>