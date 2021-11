De høje kirkegårdstakster i Rudersdal

Frederiksborg Amtsavis havde den 14. oktober 2021 en artikel om Rudersdal Kommunes takster på gravsteder med udgangspunkt i den regning, en borger havde modtaget for fornyelse af sin kones gravsted. Baggrunden er, at kommunalbestyrelsen i 2016 besluttede at gøre kirkegårdene fuldt ud brugerbetalte, således at betaling for de enkelte gravsteder blev hævet og også skal dække udgifterne til fælles- og parkarealer på kirkegårdene. Det betød eksempelvis, at taksten for brugsret til et gravsted i 2017 steg fra 38 kroner til 100 kroner pr. år pr. kvadratmeter.