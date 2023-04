Dansker skiller sig ud på Movistar som klassikerentusiast

Mens Mads Pedersen og Kasper Asgreen var udråbt som en del af favoritfeltet til sidste års Paris-Roubaix, blev det Mathias Norsgaard fra det spanske Movistar-hold, der endte som bedste dansker.

Men for den over to meter høje cykelrytter var 29.-pladsen ikke nok til at gøre ham tilfreds. Et kikset cykelskifte havde forhindret ham i at blande sig i fronten, og da han kom i mål, lyste frustrationen ud af ham.

Holdet havde givet ham en reservecykel, han slet ikke måtte køre på, og så skulle han igen skifte.

Det kostede tid, kræfter og placeringer, men præstationen tiltrak anerkendelse på det spanske hold, hvor store resultater i forårsklassikerne før i år har hørt til sjældenhederne.

– Fordelen ved, at jeg leverede et godt resultat sidste år, er, at jeg bliver taget mere seriøst, når jeg beder om noget, siger Mathias Norsgaard.

Alle cyklerne burde virke i år, forsikrer danskeren, som selv har været med til at sørge for, at udstyret til sæsonens helt store mål spiller.

– Man bliver også nødt til selv at række hånden op, for der bliver ikke tænkt for dig under klassikerne på Movistar. Så er det rart, at jeg bliver bakket op og får de ting, jeg skal have, forklarer han.

Modsat tidligere år har Movistar gjort det godt i klassikerne i år. Det er blevet til gode resultater i Flandern Rundt, Dwars door Vlaanderen og E3 Saxo Classic, men ifølge Norsgaard har det ikke løftet holdets forventninger.

– Alt er uændret, og sådan er det jo så smukt.

– Jeg har én gang oplevet, at der har været peptalks og pres fra holdets side. Det var i Vueltaen, hvor holdet oprigtigt troede, at det kunne slå Remco Evenepoel. Ellers har det egentlig været det samme med at mane alt pres til jorden fra ledelsens side.

– Det har ikke fungeret de sidste par år, men i år er den blevet ramt lige i røven over hele holdet. Vi har haft den bedste sæsonstart i den tid, jeg har været her, siger han.

Presset har den danske mester i enkeltstart intet problem med at lægge på sig selv.

– Jeg synes egentlig, det er meget rart, for jeg er min egen største kritiker. Jeg behøver ikke at være i et miljø, hvor vi kritiserer hinanden, hvis det går dårligt. Det er bare bonus, hvis det går godt, lyder det fra Norsgaard.

– Hvis du kommer igennem de flamske løb, er du en hård hund på vores hold. Det kan man synes om, hvad man vil. Men hvis man kommer fra Spanien, bliver man bare ikke tændt af at køre Flandern Rundt, som hvis man var dansker.

– Sådan er det bare. Det er kulturforskelle, det skal man også kunne forstå som rytter, men stadig bibeholde sine egne ambitioner, forklarer han.

Feltet tager hul på brostensklassikeren klokken 11.10 og når i mål 256,6 kilometer senere.

