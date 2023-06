Dansk volleyballspiller får fire års dopingkarantæne

I januar 2021 bestilte en mandlig dansk volleyballspiller 90 kapsler med det anabole stof ligandrol, og det har han nu fået fire års karantæne for.

Det oplyser Anti Doping Danmark (ADD) i en pressemeddelelse torsdag.

Volleyballspilleren havde bestilt ligandrol-kapslerne på en britisk hjemmeside, men de nåede aldrig frem.

Toldstyrelsen opsnappede og tilbageholdt pakken med stoffet.

ADD blev underrettet om fundet og udelukkede senere volleyballspilleren midlertidigt. Siden blev sagen af ADD indbragt for Dopingnævnet i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Dopingnævnet frikendte i oktober sidste år volleyballspilleren.

Det skete med henvisning til, at han ifølge eget udsagn havde annulleret sin bestilling og dermed frivilligt var "trådt tilbage fra sit forsøg på at anvende et forbudt stof, før det blev opdaget af en tredjepart", hvilket ikke er en overtrædelse af dopingreglerne.

ADD klagede over dommen til DIF's Appelinstans, som nu har slået fast, at volleyballspilleren skal udelukkes fra al konkurrence i fire år.

Appelinstansen har ændret dommen, fordi volleyballspilleren ikke har kunnet dokumentere sin annullering af kapselkøbet.

Derfor mener appelinstansen altså ikke, at han kan frifindes med argumentet om, at han frivilligt var trådt tilbage fra forsøget på at anvende et forbudt stof.

Volleyballspillerens advokat har i sin argumentation for frifindelse blandt andet fremhævet, at han "formentlig anses som motionsidrætsudøver".

Det har dog ikke haft nogen formildende effekt på appelinstansens dom.

