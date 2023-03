Dansk skiløber skrev historie: Jeg kan udfordre verdenstoppen

Den alpine skiløber Christian Borgnæs hentede for en uge siden de første danske point i World Cuppen i mere end tre årtier.

Den 27-årige dansker blev belønnet med seks point, efter at han blev nummer 25 i storslalomkonkurrencen i slovenske Kranjska Gora.

Det historiske resultat, der især i andet gennemløb bød på stærke mellemtider på pisten i Slovenien, har bekræftet Christian Borgnæs i, at han har niveau til at hamle op med verdenstoppen.

– Det var dejligt at afslutte World Cup-sæsonen på den måde.

– Jeg tror, at det var godt for mit hoved at se, at jeg kan køre op mod de bedste, siger Christian Borgnæs.

Skiløberen havde store forhåbninger før sæsonen, som begyndte med, at han valgte at repræsentere Danmark.

Indtil sidste år stillede han op for verdens førende alpine skisportsnation Østrig, hvor han er opvokset og bor. I 2020 blev han endda østrigsk mester i storslalom og super-G.

Gennem sin første sæson som dansker i World Cup-feltet har Christian Borgnæs dog slidt med, at han hver gang har haft et højt startnummer, så sneen er blevet langsommere, når det var hans tur.

I Kranjska Gora startede Borgnæs lidt længere fremme end vanligt – som nummer 48 – og det medvirkede formentlig til, at det endte med World Cup-point i Slovenien.

I andet gennemløb var Borgnæs på flere af pistens såkaldte sektorer hurtigere end den samlede vinder, Marco Odermatt fra Schweiz, samt nordmanden Henrik Kristoffersen, der var hurtigst i andet gennemløb.

– Jeg satte fjerde- og syvendehurtigste tid i to af sektorerne.

– Jeg lå egentlig til at sætte ottendebedste tid i andet gennemløb, inden jeg lavede lidt fejl til sidst, så det endte med 16.-bedste tid – kun 80/100 sekund fra den hurtigste (Kristoffersen, red.).

– De andre gange, hvor jeg har haft et højt startnummer, har jeg oftest været tre-fire sekunder efter de bedste, og når det sker hver gang, så begynder man at tænke, at man er langt væk fra dem, siger Borgnæs.

– Jeg synes, at det her sidste løb i Slovenien viser, at jeg gik ind til sæsonen med realistiske målsætninger, og dem vil jeg arbejde videre på at opnå i næste sæson, siger han.

Der går dog lige halvanden uges tid, før Christian Borgnæs afslutter den nuværende sæson og tager på sommerferie.

I næste uge deltager han ved det de norske mesterskaber i Trysil, inden de danske mesterskaber afvikles samme sted fra 27. til 29. marts.

Sidste gang, at det lykkedes en dansker at hente World Cup-point i en af de alpine skikonkurrencer, var tilbage i 1988. Her hentede Mads Bødker en 15.-plads i den kombinerede konkurrence.

/ritzau/