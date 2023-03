Dansk popgruppe har vind i sejlene: Blæst åbner Roskilde Festival

Der er dømt fest og farver på Roskilde Festival, når den danske popgruppe Blæst åbner Orange Scene til sommer.

Det fremgår af årets endelige program, som festivalen har offentliggjort torsdag.

Blæst blev dannet i 2019 og udgav i september sidste år ep'en "Stiv kuling".

Her finder man landeplagen "Juice" samt hits som "Sover du nu" og "Ego".

Gruppen blæste Roskilde Festivals Rising-scene bagover sidste år, men blev i efteråret ramt af modvind i form af stress og aflyste alt.

Nu er de fire bandmedlemmer klar til at åbne den største scene på Roskilde Festival.

Når valget er faldet på Blæst, skyldes det, at gruppen leverer "charmerende popmelodier og hverdagsnær poesi", lyder der i en pressemeddelelse.

– Opgaven som Orange-åbner har altid været præget af stor bevågenhed. Den vil vi gerne udnytte til at give et boost til et band, der virkelig har fortjent det, og som vi er sikre på kan omsætte denne mulighed til noget helt særligt, udtaler programchef på Roskilde Festival Anders Wahrén.

Blandt de nye navne finder man også Lizzo, Busta Rhymes, den engelske hiphopper Loyle Carner og Atlanta-rapperen Latto.

Den amerikanske sanger og rapper Lizzo er for mange fans blevet et forbillede for kropspositivisme, og hun passer godt til Roskildes program, mener Anders Wahrén.

– Årets program er sat sammen for at vise, at positiv forandring er mulig, hvilket gør Lizzo til det perfekte navn til at lukke sommerens festival på Orange Scene.

– Der løber en rød tråd fra hendes ultimative kærlighedsfest og ned igennem alle afkroge og nuancer i vores samlede program, der er i verdensklasse, og som altid bryder med forventningerne, siger han.

Busta Rhymes er især kendt for sangene "I know what you want", "Break ya neck" og "Don't cha" sammen med Pussycat Dolls.

Også den maliske sangstjerne Rokia Koné er på plakaten.

En stor del af Roskildes musikprogram var allerede kendt.

På plakaten står i forvejen Kendrick Lamar, Queens of the Stone Age, Lil Nas X, Tove Lo, Blur, Christine and the Queens og Rosalía.

Af danske navne kommer blandt andre Benny Jamz, Kesi og Tobias Rahim.

På festivalens kunst- og aktivismeprogram kan man opleve debatter og workshops med blandt andre forfatterne Gry Stokkendahl Dalgas og Glenn Bech samt manden bag Instagram-profilen Herlige Svend, Sebastian Lynggaard.

Også manuskriptforfatter, rapper og vært på podcasten "Generationen" Babak Vakili og satiriker og musiker Lasse Dein lægger vejen forbi.

Roskilde Festival løber af stablen fra 24. juni til og med 1. juli.

/ritzau/