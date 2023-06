Dansk mixeddouble nedkæmper japanere og vinder stor titel

Del via email

Mixeddoublen med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen har hentet karrierens største titel.

Søndag formiddag dansk tid strøg badmintonduoen til tops i Singapore Open, da de japanske forhåndsfavoritter Yuta Watanabe og Arisa Higashino blev slået 21-14, 20-22, 21-16 efter en lang og tæt finale.

– Vi har spillet godt hele ugen. Det er helt sikkert vores største bedrift, og vi er ekstremt glade, siger Mathias Christiansen i vinderinterviewet.

– Det er kæmpe stort for os, og vi har kæmpet hårdt for at nå hertil, supplerer Alexandra Bøje.

Det er fjerde gang i karrieren, at den danske mixeddoublekonstellation vinder en World Tour-turnering, men de øvrige tre titler er taget i sekundære turneringer.

Singapore Open er en Super 750-turnering og er rangeret i laget lige under sæsonens fire største turneringer, Super 1000-turneringer.

Danskerne ligger nummer 13 på verdensranglisten, men kan se frem til at avancere, når den opdateres. De japanske finalemodstandere rangerer som nummer tre i verden.

Bedømt ud fra første sæt skulle man tro, at det var omvendt. Japanerne lavede uventede og uprovokerede fejl, mens Bøje og Christiansen spillede med stor stabilitet og løbende fik udbygget føringen.

Andet sæt var en lang stillingskrig, men desværre for danskerne var rapfodede Yuta Watanabe ved at være varm.

Bøje og Christiansen nåede at misse en matchbold i andet sæt, inden japanerne fremtvang et tredje og afgørende sæt.

Hurtigt virkede den danske fjerduo til at være kommet sig over den kedelige afslutning på andet sæt.

Danskerne buldrede derudaf fra starten af tredje sæt, som kun var et par minutter gammelt, da en storspillende Mathias Christiansen bragte danskerne foran 5-1. Midtvejs i sættet var det vekslet til en dansk føring på 11-9.

Japanerne nåede tilbage på omgangshøjde, før Bøje og Christiansen til sidst trak fra og kunne bryde ud i vilde jubelscener med tårer i øjnene.

Alexandra Bøje og Mathias Christiansen har spillet mixeddouble sammen siden 2019. Privat danner de også par.

/ritzau/