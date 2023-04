Dansk bundesligatopscorer forlænger med HSV

Håndboldspilleren Casper U. Mortensen vil også være at finde i HSV Hamburg efter denne sæson.

Hans kontrakt stod til at udløbe efter denne sæson, men nu har den 33-årige venstrefløj valgt at forlænge sin kontrakt til 2026.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

– Beslutningen var meget let for mig. Det føles som det perfekte match for mig her i Hamburg. Alt passer rigtig godt til mig her, det går rigtig godt på banen i øjeblikket, og jeg har det sjovt med mine holdkammerater.

– I øjeblikket kunne jeg ikke rigtig forestille mig at spille for nogen anden klub end Hamburg, siger Casper U. Mortensen.

Han oplever stor succes hos Hamburg i denne sæson, hvor han er suveræn topscorer for hele Bundesligaen med 174 mål. Det er 17 flere end nummer to på listen lige nu.

Mortensens træfsikkerhed rakte dog ikke til en plads i den danske VM-trup, der i januar vandt verdensmesterskabet for tredje gang i træk.

Han har tidligere været med til at vinde både VM og OL.

Mortensen skiftede til klubben fra FC Barcelona i 2021. Han spillede også et år for klubben i sæsonen 2015/16, inden turen gik til TSV Hannover-Burgdorf.

