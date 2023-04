800 ansatte hos Danish Crown står til at miste deres job som følge af en planlagt lukning af koncernens slagteri i Sæby.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse torsdag.

Beslutningen om at lukke slagteriet blev taget på et ekstraordinært møde onsdag aften.

Det skyldes, at antallet af grise til slagtning i Danmark er faldet med mere end ti procent det seneste år, lyder det.

Derfor står Danish Crown med kapacitet til at slagte langt flere grise, end der hver uge leveres til koncernens slagterier

Bestyrelsen ser af den grund ingen anden udvej end at indstille et af koncernens seks griseslagterier i Danmark til lukning.

– Det er trist, at vi skal sige farvel til så mange dygtige og loyale medarbejdere, men en så kraftig nedgang i antallet af slagtninger tvinger os til at reagere, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown, i meddelelsen.

– Vi står i øjeblikket med en overkapacitet, der på årsbasis koster os over 300 millioner kroner, og det vil være uansvarligt over for virksomheden og vores ejere ikke at tage de nødvendige skridt for at løse den udfordring.

Ifølge slagterikoncernen har den buldrende inflation gjort det svært for danske landmænd at få økonomien til at løbe rundt, når det kommer til produktionen af slagtegrise.

En del af dem har valgt at lukke deres stalde, men andre sælger deres grise til eksport for at skabe indtjening.

Begge dele har medvirket til nedgangen i slagtegrise hos Danish Crown.

En del af den produktion, der i dag finder sted på slagteriet i Sæby, skal flyttes til koncernens øvrige slagterier i Horsens, Ringsted og Blans ved Sønderborg.

Derfor vil der være brug for yderligere 450 nye medarbejdere disse steder.

Danish Crown håber, at en del af de nu afskedige medarbejdere i Sæby vil takke ja til en stilling et andet sted.

– Mange af vores medarbejdere vil stå med en følelse af, at de har fået rykket tæppet væk under deres arbejdsliv, siger Per Laursen.

– Derfor tager vi allerede i dag kontakt til Fødevareforbundet NNF, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland, så vi i fællesskab kan gøre mest muligt for at hjælpe dem.

De ansatte i Sæby fik besked om fyringen torsdag morgen.

/ritzau/