Cyberhotline skal hjælpe borgere og virksomheder mod cybertrusler

Fra onsdag morgen klokken 08 kan borgere og virksomheder ringe til en ny hotline, hvis de er blevet hacket, forsøgt phishet eller har brug for vejledning til at beskytte sig mod it-kriminelle.

Ifølge digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) bliver hotlinen oprettet, fordi det er vigtigt, at man som borger eller virksomhed kan få noget vejledning om digital sikkerhed.

– Vi ved, at cybertruslen er høj og vedvarende. Og derfor skal der være ordentlig hjælp og vejledning, og det skal være nemt at søge hjælp.

– Derfor laver vi nu én cyberhotline, som man kan henvende sig til, hvis man vil have noget hjælp til digital sikkerhed.

Den nye hotline kommer ikke til at kunne hjælpe, hvis man er ramt af et igangværende angreb, fortæller ministeren.

Er man ramt af et hackerangreb, er det Center for Cybersikkerhed, man vil blive viderestillet til. Her vil det så blive afklaret, hvilken type angreb man er ramt af, og hvad der eventuelt kan gøres ved det.

– Tanken her er, at der er ét sted, man kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp og vejledning. Og det kan være om mange facetter af it-sikkerhed og det at være digital.

– Det kan være som borger, men det kan også være som SMV'er, hvor man måske ikke har en it-ansvarlig, men alligevel har brug for noget hjælp og vejledning.

Cyberhotlinen er oprettet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Center for Cybersikkerhed. Den skal i stedet kunne henvise til det sted, man kan få den rette hjælp.

Den seneste tid har en del danske virksomheder og organisation været udsat for angreb, særligt i form af overbelastningsangreb. Både danske lufthavne, uddannelsesinstitutioner og hospitaler har været ramt.

Også private borgere har været meget ramt af både phishing, hvor en it-kriminel franarrer passwords og logins til eksempelvis at skaffe sig penge, og svindel, hvor især ældre borgere er blevet snydt til at aflevere eksempelvis adgangskode til MitID.

