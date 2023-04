Coronatilfælde amputerer Vingegaards kolleger i klassiker

Del via email

Cykelholdet Jumbo-Visma triller søndag decimeret ud til årets sidste ardennerklassiker, Liége-Bastogne-Liége.

Rytterne Sam Oomen og Tosh Van der Sande er begge blevet testet positive for coronavirus, og derfor kan de ikke stille til start i det prestigefyldte cykelløb. Det skriver Jumbo-Visma på Twitter søndag formiddag.

Det hollandske cykelhold kommer dermed kun til at bestå af fem ryttere i stedet for syv i løbet. Michel Hessmann, Tiesj Benoot, Gijs Leemreize, Jan Tratnik og Attila Valter starter i den gulsorte cykeltrikot og går på jagt efter en triumf.

Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard kører også for Jumbo-Visma, men han hviler benene hjemme i Glyngøre i stedet for at jagte klassikersucces.

Hans formodet hårdeste Tour de France-rival, Tadej Pogacar (UAE), har valgt den modsatte taktik med stor succes.

Sloveneren går fra sejr til sejr, og hvis han vinder søndagens Liége-Bastogne-Liége, bliver han den første siden Philippe Gilbert i 2011 til at vinde alle tre ardennerklassikere. I søndags vandt han nemlig Amstel Gold Race, og det blev fulgt op af en triumf i La Flèche Wallonne i onsdags.

Liége-Bastogne-Liége begynder klokken 10.30, og rytterne forventes at være i mål cirka klokken 16.55.

/ritzau/