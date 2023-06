Børnevaccinationsprogram får EU-pris for høj tilslutning

Det danske børnevaccinationsprogram har succes med at opnå høj tilslutning og forhindrer derved udbredelsen af smitsomme sygdomme såsom mæslinger, fåresyge, røde hunde og polio.

Og det får vaccinationsprogrammet nu international anerkendelse for.

Det Europæiske Agentur for Sundhed og Digitalisering har udvalgt vaccinationsprogrammet som et af fem bedste tiltag i projektet "Overvindelse af barrierer for vaccination".

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Prisen overrækkes fredag.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes den høje tilslutning først og fremmest den høje tillid, som forældre har til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Af EU-agenturet fremhæves tiltag som udsendelse af påmindelsesbreve direkte til forældre i Digital Post, uddannelse af sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører samt informationskampagner om vaccination.

– Danmark er stolt af sin position som foregangsland inden for børnevaccinationer og ser frem til at dele erfaringer med andre lande.

– Gennem fortsat samarbejde og udveksling af de bedste tiltag håber Danmark at bidrage til global sundhed og sikre, at flere børn i Europa og verden over bliver vaccineret, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i pressemeddelelsen.

Der har dog været skår i vaccinetilslutningen gennem tiden.

Tidligere har der eksempelvis været et markant fald i tilslutningen til hpv-vaccinen på grund af negativ medieomtale og deraf udbredt bekymring blandt forældre.

Tilliden er nu genopbygget. Og næsten 90 procent af børn i Danmark bliver hpv-vaccineret. Det var blandt andet en kampagne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen, der fik vendt den negative omtale.

Hpv-vaccination mindsker risiko for at få livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter.

Børnevaccinationsprogrammet er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ti infektionssygdomme.

Børn får det første stik, når de er tre måneder. Det sidste stik gives, når de er 12 år og fem måneder.

Sygdommene i vaccinationsprogrammet er stort set udryddet i Danmark på grund af den høje tilslutning.

EU-prisen betyder, at flere lande snart sender repræsentanter til Danmark for at lære at Danmarks erfaringer.

/ritzau/