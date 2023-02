Blæst mandag gav rekordstor elproduktion fra vindmøller

Del via email

Blæsten i kølvandet på stormen Otto var mandag med til at skabe rekordmeget el fra vindmøller og solceller i Danmark. Det oplyser brancheorganisationen Green Power Denmark.

– I går var der masser af blæst over hele landet, og det blæste hele døgnet.

– Det gav optimale forhold for vindmøllerne, som kvitterede med at producere store mængder vedvarende energi, siger Kristian Rune Poulsen, der er energianalytiker hos Green Power Denmark i en skriftlig kommentar.

Samtidig bød solceller ind med en smule produktion, og det var nok til at slå den hidtidige rekord.

Nye rekorder i produktionen af el fra vindmøller og solceller er ikke sjældenheder i disse måneder.

Rekorden mandag lød på en produktion på 141.599 megawatt-time. En megawatt-time er det, der svarer til en million watt i en time.

Siden november har elproduktionen fra solceller og vindmøller været over 135.000 megawatt-time fem gange inklusive mandag. To gange i januar og to gange i november.

For at levere rekordmeget strøm fra vindmøller og solceller skal der ikke kun være naturlige omstændigheder til at skabe strømmen. Der skal også være aftagere, forklarer Kristian Rune Poulsen.

– Blæsevejret ramte os på en hverdag, hvor forbruget er højt. Der var altså brug for den grønne strøm i både Danmark og udlandet.

– Derfor var der ikke behov for at standse nogle af vindmøllerne, som man af og til gør, hvis det ikke er muligt at afsætte strømmen, siger han.

Nogle vil måske bemærke, at stormen Otto ramte fredag aften og natten til lørdag og skabte stærkere vindstød end mandag. Men stormvejr er ikke optimalt vejr for at skabe strøm fra vindmøller.

– Stormen Otto, som ramte os fredag aften og natten til lørdag, var for kraftig til at skabe rekord, siger Kristian Rune Poulsen.

– De fleste vindmøller når deres maksimale produktion ved vindhastigheder omkring 10-14 meter i sekundet, hvilket var niveauet de fleste steder i landet i går.

– Otto var i perioder for meget af det gode og betød, at vindmøllerne lukkede ned af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover ramte Otto mere ujævnt i både tid og sted end mandagens blæsevejr.

/ritzau/