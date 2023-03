BILLEDSERIE: 5 entusiaster blev til 200 cheerleadere

Del via email

Golden Angels Cheerleaders er ikke historien om en fjer, der blev til fem høns. Det er historien om fem ildsjæle på et halgulv på Amager, som nu er blevet til en cheerleadingklub med næsten 200 medlemmer.

Cheerleadingsporten vokser i Danmark, og Golden Angels er en del af det opsving, der har været gennem flere år.

– Efter corona er vi vokset virkelig meget. Det sidste år er vi blevet 50 udøvere mere, fortæller Frederikke Stage, stifter af Golden Angels samt nuværende udøver og bestyrelsesmedlem.

I weekenden afvikles årets Spring Cup, som sammen med Jule Cup og DM udgør de tre store konkurrencer på landsplan hvert år.

Spring Cup 2023 er i sidste øjeblik blevet rykket fra Gladsaxe til Royal Stage i Hillerød. Med omkring 1300 udøvere, et par hundrede trænere og frivillige samt omkring 2000 tilskuere var hallen i Gladsaxe ikke længere stor nok.

Det er samtidig første gang, man har været nødt til at afholde konkurrencen over to dage, fordi interessen fra både udøvere og tilskuere stiger.

I søndags holdt Golden Angels generalprøve forud for Spring Cup. Pigehold, hvor nogle udøvere end ikke var fyldt fire år, og seniorhold med Lasse på 39 år som ældste deltager var på måtten for at få de sidste ting på plads i serien, der skal fremvises til Spring Cup.

/ritzau/