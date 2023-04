Beboere blev evakueret under påsat brand i Herning

Beboere i fem lejligheder i Herning måtte sent lørdag aften evakueres på grund af en påsat brand.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den ene af beboerne i ejendommen i Nørregade måtte indlægges på grund af mulig røgforgiftning.

Manden blev bevogtet af betjente på sygehuset.

Det skyldtes, at politiet sigter ham for brandstiftelse og for at have bragt andres liv i fare, oplyser politiets vagtchef.

Manden, der er cirka 40 år, blev stillet for en dommer i grundlovsforhør søndag.

Her blev det besluttet, at han skulle varetægtsfængsles i fire uger i surrogat, oplyser vagtchefen.

Fængsling i surrogat dækker over, at han ikke kan fængsles i en almindelig arrest. I stedet kan det eksempelvis være på en retspsykiatrisk afdeling.

Alarmen om branden lød klokken 23.11.

Under brandfolkenes forsøg på at få folk i sikkerhed måtte en af beboerne vækkes.

