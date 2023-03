Bandidos-rocker løsladt i sag om drab på erhvervsmand

Del via email

En af de mænd, som er mistænkt for at stå bag drabet på erhvervsmanden René Carstensen, er blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Det skriver Ekstra Bladet.

Han, en 31-årig mand, er dog ligesom de to andre anholdte i forbindelse med drabet stadig sigtet i sagen.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om tre Bandidos-rockere.

Den løsladte er sigtet for medvirken til manddrab ved at have deltaget i planlægningen timerne før drabet klokken 18.30.

René Carstensen døde i en alder af 54 år efter at være blevet stukket med en kniv flere gange i brystet på Dragør Fort 22. januar tidligere i år.

Det var blot nogle timer efter overfaldet, at den 31-årige mand blev anholdt.

Derefter blev en 28-årig også anholdt i sagen.

De nægtede sig skyldige ved grundlovsforhøret dagen efter.

Men den efterfølgende dag blev endnu en 28-årig Bandidos-rocker ifølge Ekstra Bladet anholdt og erkendte, at han havde påført erhvervsmanden de dræbende knivstik.

Han erkendte ifølge mediet grov vold med døden til følge, men hævdede, at der var tale om selvforsvar.

Til at starte med blev de to første anholdte varetægtsfængslet i isolation i ti dage, hvor de ikke måtte have nogen kontakt til andre arrestanter.

I 00'erne var det ikke usædvanligt med fængsling i isolation, men nu om dage sker det sjældent.

Ifølge den seneste opgørelse fra anklagemyndigheden skete det blot 14 gange i 2020.

Til sammenligning blev 550 arrestanter fængslet i isolation i 2001.

Når isolationsfængsling anvendes, sker det, fordi man frygter, at den sigtede gennem kontakten med andre arrestanter vil kunne påvirke eksempelvis vidner og afpudse sin forklaring, så den stemmer med kumpanernes.

/ritzau/