Både Baby i Dirty Dancing og fødselsterapeut

Tiden er ikke gået i stå for skuespiller Mathilde Norholt, som er i gang med at varme op til flere forestillinger af "Dirty Dancing"-musicalen sammen med danseren Silas Holst – og samtidig er hun lige blevet uddannet fødselsterapeut.

Torsdag den 23. marts fylder Mathilde Norholt 40 år.

Det er fjerde gang, at "Dirty Dancing"-musicalen bliver vist i hele landet, hvor Mathilde Norholt kan ses i rollen som Baby og Silas Holst i rollen som Johnny Castle.

Mathilde Norholt beskriver musicalen som et af hendes største øjeblikke som skuespiller.

– Publikum er så meget med, at man bliver bedste venner med dem. Det er vildt rørende, fortæller Mathilde Norholt.

"Dirty Dancing"-musicalen har premiere til sommer.

Mathilde Norholt fik sin første debut allerede i 1993, hvor hun som niårig spillede barnebarnet Lille Sarah i "Indenfor murene" på Folketeatret i København.

Derudover er hun særligt kendt for sine roller i tv-serierne "Lykke" og "Forbandet".

Men det er ikke kun skuespillerkarrieren, der optager Mathilde Norholt lige for tiden.

For den 27. februar blev hun officielt certificeret fødselsterapeut – også kaldet en doula.

Jobbet går ud på at støtte og hjælpe den fødende, så jordmoderen nemmere kan guide den fødende gennem fødslen.

– Jeg vil gerne lave noget terapeutisk arbejde, når jeg har pause mellem mine job som skuespiller, fortæller Mathilde Norholt, som også har taget en uddannelse som coach hos Sofia Manning i 2022.

Mathilde Norholt vil indtil videre bruge uddannelsen til at holde foredrag om fødselsforberedelse og til at lave fødselsforberedelse og have efterfødselssamtaler med klienter.

– Jeg kommer ikke til at være med til en fødsel til at starte med på grund af mit arbejde som skuespiller, og fordi jeg er singlemor, fortæller hun.

Hun har datteren Polly på fem år.

Mathilde Norholt, der er datter af skuespillerne Kirsten Norholt og Flemming Sørensen, skal fejre sin fødselsdag med sine tætteste venner, og så planlægger hun at holde en stor fest til august.

– Det skal bare være en god gammeldags privatfest, for det er bare tit sjovest, fortæller hun.

/ritzau/