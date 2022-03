Del via email

– Sol og klart vejr sammen med mange anstrengelser har gjort, at ART4s kunstprojekt Håbets Pyramide er færdig til 100-dagsfestens begyndelse op til Tour de France. Derfor er alle velkomne til at være med til at fejre håbet og foråret søndag den 20 marts kl. 14 i krydset mellem Kongsmarksvej og Stillingevej ved Stillinge Strand. Det oplyser de fire kunstnere i ART4: Niels Olsen, Sven Frøkjær, Jesper Thomas Nielsen og Tony Hoffmann.