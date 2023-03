Arsenal-manager satser alt på to turneringer

Arsenal ligger gunstigt i kampen for at vinde det engelske fodboldmesterskab for første gang i 19 år, for med 11 spillerunder tilbage har holdet et forspring på fem point ned til Manchester City.

Førstepladsen i Premier League har dog ingen indflydelse på, hvor mange kræfter Arsenal vil bruge i Europa League. Manager Mikel Arteta insisterer nemlig på, at Arsenal skal jagte en titel i begge turneringer, selv om andre hold i lignende situationer tydeligt har prioriteret en ligatriumf.

Europa League er ikke en spareøvelse, fastslår Arteta før torsdagens returkamp i ottendedelsfinalen mod portugisiske Sporting CP.

– Begge turneringer er vores prioritet.

– Den bedste måde at forberede sig til enhver turnering er ved at have vundet den foregående kamp, så man kommer ind med selvtillid og den rette følelse i den næste kamp, siger Mikel Arteta ifølge AFP.

Europæisk exit vil give holdet mere tid på træningsbanen til at forberede sig på de afgørende spillerunder i Premier League, men det er altså ikke ønskværdigt, understreger spanieren.

Selv om Arteta gennem sæsonen har brugt de mange kampe i de to turneringer til at fordele spilletiden bredt ud i sin trup, har hans hold fået gode resultater.

Arsenal har vist, at holdet er i stand til at spille europæisk fodbold om torsdagen for derefter at vinde i Premier League i weekenden. Arsenal har vundet seks ud af syv ligakampe efter at have spillet europæisk i midtugen.

Den første ottendedelsfinale mellem Arsenal og Sporting endte 2-2 i Lissabon i sidste uge. Torsdagens returkamp begynder klokken 21 dansk tid.

/ritzau/