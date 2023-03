Antonsen efter misset finale: Var en vanvittig oplevelse

Anders Antonsen var sent lørdag aften tæt på at spille sig i All England-finalen, men til sidst måtte han se sig slået af kineseren Li Shi Feng, der vandt 21-11, 19-21, 21-18.

Antonsen kaldte det bagefter en "sindssyg fed kamp at spille".

– Det var en vanvittig oplevelse. Jeg var ved at få kæmpe tæsk af en vanvittig god spiller, men jeg fik kæmpet mig tilbage og var millimeter fra at nappe sejren.

– Jeg er både stolt over mit comeback og mit niveau, men jeg er virkelig ærgerlig over, jeg ikke vandt, siger Antonsen.

Efter at have tabt første sæt kom han bagud med 12-17 i andet sæt, og da så det sort ud. Alligevel lykkedes det at komme helt tilbage.

– Jeg prøvede at gå maks offensivt til værks. Jeg følte, at jeg skulle eksekvere på et uhørt højt niveau for at vinde point, og det lykkedes jeg med i en periode.

– Jeg satte nogle rigtigt gode angreb og lavede nogle finesser ved nettet, og det var lige ved at være nok.

Antonsen førte i tredje sæt med 16-12, inden kineseren satte den bedste afslutning sammen.

– Jeg lavede nogle slag og valg i de sidste dueller, som var lidt løse og ikke var perfekt eksekveret, og han straffede mig benhårdt, lige så snart jeg ikke spillede med perfektion, forklarer Antonsen.

Det var tredje gang, han nåede semifinalen i turneringen, men han har stadig en finale til gode i Birmingham. Alligevel tager han noget med fra turneringen.

– Det var en fed oplevelse. Jeg har længtes efter den her type af oplevelser og de kampe. Jeg ved, at det kommer til at gøre ondt at have tabt, men jeg er også sindssygt glad for de fire kampe, jeg har spillet, og det niveau, jeg har vist i løbet af hele ugen.

– Så det er det mærkelige stadie lige nu af en masse blandede følelser, siger Antonsen.

Antonsen skulle i næste uge have spillet Swiss Open, men den har han valgt at melde afbud til, oplyser hans lejr til TV 2 Sport.

– Det er selvfølgelig primært for at komme potentielle skader i forkøbet, og når vi nu har muligheden for at spille ugen efter også og ugen efter igen, så giver det mening lige at få restitueret oven på denne turnering, siger Antonsens træner, Joachim Persson.

/ritzau/