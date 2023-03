Anders Walter kan vinde sin anden Oscar: Man bliver ikke millionær

I 2014 kunne instruktøren Anders Walter lade sig hylde på scenen ved årets oscaruddeling. Her vandt han nemlig den prestigefyldte statuette i kategorien Bedste Kortfilm for "Helium".

Men selv om han den nat festede med stjernerne, lod sig bade i berømmelsens lys og kunne pakke en Oscar med ned i bagagen, da han drog hjem til Danmark, så var det langtfra noget, han blev millionær af.

– Nej, det kostede mig tværtimod penge. Det griner jeg altid af, siger han.

– Det koster penge, hver gang man bliver nomineret. For så skal du lige hive to måneder ud af kalenderen, og der er jo ikke nogen, der betaler. Så det kan hurtigt blive en minusbutik på 80.000 kroner, fortæller instruktøren.

– Der er noget ved den guldstatuette, der gør, at folk tror, at man kører rundt i en Porsche, men sådan hænger det slet ikke sammen, siger han.

Anders Walter er i år nomineret til en Oscar igen – denne gang for kortfilmen "Ivalu", der handler om en grønlandsk pige, der leder efter sin forsvundne søster.

Under overfladen lurer det, at ikke alt i familien er, som det burde være. Kortfilmen er baseret på den grafiske novelle af samme navn, og den er Anders Walters syvende.

Det er ikke, fordi han har ligget på den lade side, siden han vandt i 2014. Mens det ikke gav det store økonomiske afkast, så gav det til gengæld noget andet. Det åbnede nemlig nogle døre.

For Anders Walter betød det, at han fik muligheden for at lave den amerikanske spillefilm "I Kill Giants", der med hans ord gav en fin løn, som han kunne få til at holde i nogle år.

– Jeg havde aldrig fået muligheden for at lave den film, hvis det ikke var for den Oscar, fortæller han.

– Der var en masse døre, der stod åbne. Men man skal også vise, at man har talent til at holde dem åbne, siger Anders Walter, der snart har premiere på sin første danske spillefilm, "Når befrielsen kommer", der har Pilou Asbæk i hovedrollen.

Men lige nu gælder det "Ivalu", der altså er kommet gennem nåleøjet og kan sikre ham en titel som dobbelt oscarvinder. Og selv om det er dyrt, så glæder han sig over det.

– Det er skønt for mig personligt, og så tror jeg, at det holder en fortælling i gang om den instruktørstemme, jeg har, siger han.

Selv om han siger til sig selv, at det er nomineringen der tæller, så kan han mærke, at det alligevel begynder at trække i ham.

– Lad os bare tale frit fra leveren. Jo tættere, man kommer på den uddeling, jo mere har man lyst til, at det er ens navn og ens film, der bliver råbt op på scenen den 12. marts. Selvfølgelig har man det, siger han.

Oscaruddelingen finder sted natten til mandag dansk tid.

/ritzau/