Silicon Valley Bank bliver opkøbt to uger efter krak

Amerikanske First Citizens Bank køber Silicon Valley Bank (SVB), der tidligere i marts krakkede og blev beordret lukket af finansmyndighederne i USA.

Det oplyser Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), som er den myndighed, der overtog SVB i kølvandet på problemerne, i en pressemeddelelse.

Købet betyder, at First Citizens Bank overtager bankens indlån og udlån.

SVB, hvis klientel særligt består af tech-virksomheder, løb ind i problemer, efter at for mange kunder trak store summer ud af banken.

Banken havde store investeringer i lange statsobligationer.

I takt med at USA's Centralbank begyndte at justere renten op for at tackle den stigende inflation, faldt værdien af SVB's statsobligationer.

For et par uger siden besluttede banken sig for at minimere sine tab og sælge ud af statsobligationer for 21 milliarder dollar.

Det medførte et tab på 1,8 milliarder dollar, men måske endnu værre udbredt panik om bankens finansielle helbred.

Det fik kunder til hastigt at hive deres indlån ud af Silicon Valley Bank, hvilket altså endte med, at banken blev beordret lukket.

Mandag åbner 17 af SVB's tidligere filialer under First Citizens Banks faner, skriver FDIC.

Inden kollapset var SVB nummer 16 på listen over de største banker i USA.

Ifølge den amerikanske centralbank, Federal Reserve, var First Citizens Bank ved udgangen af sidste år nummer 30 målt på aktiver.

Krakket i SVB sendte rystelser gennem den internationale banksektor, og det fik bankaktier på flere kontinenter til at styrtdykke.

Siden blev den schweiziske storbank Credit Suisse kastet ud i et gevaldigt uvejr. Også her kom banken under pres, efter at kunder trak store beløb ud.

Det endte med, at UBS, som også er en schweizisk bank, købte Credit Suisse for tre milliarder schweizerfranc – cirka 22,7 milliarder danske kroner.

