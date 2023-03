Ambitiøs målmand sprudler med kort snor og lange træninger

Emil Nielsen var en smule betuttet, da han pludselig blev kaldt ud på bænken.

Nok havde den nybagte Barcelona-målmand lukket fem bolde i træk ind i sit mål i en Champions League-kamp mod Kielce.

Men han havde trods alt stået i vejen for 11 skud i første halvleg og åbnet anden med endnu en parade. Redningsprocenten lå omkring de 40.

– Og så røg jeg ud, siger den 25-årige målmand med et let forundret udtryk i ansigtet.

Anekdoten skal illustrere hans nye dagligdag i en af verdens største og mest succesfulde håndboldklubber, hvor han konkurrerer om spilletiden med den spanske stjernemålmand Gonzalo Perez de Vargas.

Træner Carlos Ortega er ikke typen, der tålmodigt venter på, at en målmand skal spille sig ud af en dårlig stime. Så hellere prøve en anden.

– Lige i den situation var jeg godt træt af det. Der er meget, meget kort snor, men det gælder begge veje. Mod Pick Szeged kom jeg ind allerede efter 13 minutter, siger Emil Nielsen.

Trekvart år inde i hans debutsæson i den catalanske storklub kan han konstatere, at skiftet fra franske Nantes har været den helt rigtige beslutning.

Spilletiden har været nogenlunde jævnt fordelt mellem de to målmænd, og det var ikke nødvendigvis givet på forhånd med tanke på kollegaens høje status.

– I Champions League er der kun to kampe, hvor én af os har fået fuld tid. Ellers er der blevet skiftet undervejs. Jeg er lidt overrasket over, at jeg så hurtigt har fået så meget spilletid.

– Man kunne godt have forestillet sig, at det ville blive et Gonzalo Perez de Vargas-show. Men det har det ikke været. Stor cadeau til Carlos Ortega for at have nosserne til det. Han kunne godt have spillet den "safe". Med Gonzalo ved han, hvad han får. Det er en af verdens bedste målmænd, siger Emil Nielsen.

Det skader selvfølgelig heller ikke humøret, at han spiller på et hold, der stort set vinder, hver gang, det går på banen.

Status ved landsholdspausen: 20 sejre i 20 spanske ligakampe. 13 sejre og en uafgjort i Champions League.

Netop Champions League er altid det store sæsonmål i Barcelona. I nogle af kampene i den hjemlige liga er modstanden til at overse.

– Før de kampe skal man kæmpe lidt mere for at få motivationen op. Da vi mødte Sinfin vandt vi med 24 mål. Lad mig sige det sådan, at når vi møder dem næste gang, så tror vi på, at vi vinder igen.

– Min motivation er, at hvis jeg ikke spiller godt i den hjemlige liga, så kommer jeg heller ikke til at spille i Champions League. Det virker langt henad vejen, konstaterer Emil Nielsen.

Med klubskiftet har han også skullet vænne sig til daglige træningspas på mellem to og to en halv time. Langt mere end han var vant til i Frankrig.

– Måske er det derfor, at Barcelona har været i toppen i så mange år. Måske er det derfor, klubben gør gode spillere til verdens bedste.

– Jeg er rigtig glad for det. Det er fedt at være fuldstændig smadret efter en almindelig træning, siger målmanden, der aldrig har lagt skjul på, at han stræber efter at blive klodens bedste på sin position.

Denne uge bruger han på landsholdet, der søndag igen møder Tyskland. VM-guldet i januar blev fejret uden ham.

Mens Niklas Landin og Kevin Møller brillerede i Sverige, sad den formstærke Barcelona-keeper hjemme i Catalonien og var frustreret.

– De andre gange, hvor jeg er blevet valgt fra, har jeg været mindre skuffet. Men i år synes jeg, at jeg har bevist, at jeg virkelig kan bidrage med noget.

– Men det har Kevin og Niklas så også. Det er ikke et nemt valg, og Nikolaj (Jacobsen, red.) valgte rutinen. Det kan man ikke klandre ham for. Jeg kan kun håbe, det ændrer sig, siger Emil Nielsen.

/ritzau/