AGF henter russiskejet midtbanespiller

Magnus Knudsen er i hele den kommende sæson en del af AGF's midtbane.

Klubben har således hentet den 22-årige midtbanespiller, skriver den på sin hjemmeside torsdag.

Knudsen er ejet af den russiske klub Rostov, men har senest været udlejet til eksklubben Lillestrøm på grund af Ruslands invasion i Ukraine.

– Magnus er en alsidig og stærk midtbanespiller, som har vist et højt niveau i flere sæsoner i Eliteserien i Norge og på de norske ungdomslandshold.

– Han er en meget dynamisk spiller som med en høj arbejdsetik og en stærk mentalitet passer godt ind i vores klub og vores værdier, og han kommer til at give vores hold flere facetter, og træneren flere strenge at spille på, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye til hjemmesiden.

Knudsen står noteret for 98 kampe og fem mål for Lillestrøm, mens han blot nåede en kamp for Rostov, inden Ruslands invasion gav spillerne i landet mulighed for at spille andre steder.

AGF må i det meste af den kommende sæson undvære midtbanespilleren Kevin Yakob, der har pådraget sig en alvorlig knæskade.

/ritzau/