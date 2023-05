Aarhusiansk gymnasium finder kamera på toilet

Et gymnasium i Aarhus har fundet et "spionkamera" på et toilet.

Det skriver TV2 Østjylland. Der er tale om Aarhus Gymnasium.

– På et af vores toiletter fandt elever i sidste uge et spionkamera på et af toiletterne under vasken ved siden af lokale 308, lyder det i en besked, som TV2 Østjylland citerer fra.

Beskeden er skrevet af rektor Karsten Bak Ramlov til alle, der er tilknyttet gymnasiet.

Det vides endnu ikke, hvem der har sat kameraet op. Sagen er blevet meldt til politiet.

– Det er første gang, vi oplever sådan noget. Vi har klokkeklare ordensregler, der forbyder sådan nogle handlinger, og konsekvensen er ligeledes klar: en øjeblikkelig bortvisning, lyder det fra gymnasiet i en skriftlig udtalelse til TV2 Østjylland.

– Lærere, rengøringspersonale og skolebetjente er desuden informeret om, at de fremadrettet skal tjekke ekstra efter lignende kameraer andre steder på skolen.

Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 Østjylland, at man har modtaget en anmeldelse om et kamera, der angiveligt har været opsat under en håndvask på et toilet på et gymnasium i Aarhus C.

– Kameraet er nu i vores varetægt, og sagen vil blive undersøgt nærmere. Vi har pt. ikke yderligere kommentarer, lyder det fra politiet ifølget TV2 Østjylland.

