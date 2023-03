Åbne butikker og usikre forbrugere: Zalandos vokseværk på pause

Sidste år blev et år i stampe for netbutikken Zalando, der forventer mere af samme skuffe i år. Det fremgår af tyske Zalandos regnskab for 2022.

– I takt med at forbrugerne vendte tilbage til shopping i butikkerne efter pandemien, tabte nethandlen pusten mere end ventet, omend stadig på et højere niveau end før pandemien.

– Lav købelyst hos forbrugerne betød større lagre på tværs af markedet, skriver Zalando i en pressemeddelelse om regnskabet.

Selv om flere kunder købte gennem Zalando, var ordrerne lidt mindre, og der var lidt længere mellem dem.

Det betød, at Zalandos overskud blev reduceret fra noget nær 1,7 milliarder kroner til et beløb svarende til 125 millioner kroner.

Selv om Zalando på sigt forventer at vende tilbage til større vækst og større overskud, forventer netbutikken i 2023 endnu et år i et roligere gear.

– Vores langsigtede ambition er den samme, siger en af de administrerende direktører i Zalando Robert Gentz.

– Vi tror stadig på, at vi kan komme tilbage til tocifret vækst på mellemlangt sigt ved at fortsætte med at udrulle vores vision og strategi og på et tidspunkt betjente ti procent af det 450 milliarder euro store europæiske modemarked.

I første omgang er det dog lidt mere afdæmpede mål, der ligger for:

– Selv om forbrugernes efterspørgsel er svært at spå om i den nuværende situation, er det fortsat Zalandos at vokse mere end modesegments nethandel, skriver Zalando.

/ritzau/