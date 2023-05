54-årig mand idømmes anbringelse – forsøgte at dræbe nabo med økse

En 54-årig mand er tirsdag blevet idømt en anbringelsesdom på ubestemt tid, fordi han i september sidste år forsøgte at dræbe en 61-årig mand med økse.

Det har Retten i Holstebro afgjort, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 54-årige mand slog ved overfaldet den 61-årige mand tre gange i hovedet og gav ham kraniebrud, hjerneblødninger og hjernekvæstelser. Trods de svære skader overlevede den 61-årige mand.

– Jeg er tilfreds med, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at slagene med øksen var et drabsforsøg, og at retten har fulgt påstanden om en anbringelsesdom uden længstetid, siger Emil Bjerg Nyborg, der har været anklager i sagen.

B.T. har tidligere skrevet, at den 54-årige og den 61-årige var naboer, der i fem-seks år havde været i strid med hinanden.

Stridighederne startede angiveligt, da den 61-årige anklagede den 54-årige for at kigge ind gennem vinduerne til hans soveværelse. Efterfølgende gik anklagerne i begge retninger.

Det var påstande om, at den 61-årige havde tisset i den 54-åriges have, og at den 54-årige skulle have fodret katte i den 61-åriges have.

Det hele eskalerede en søndag, hvor den 61-årige kom kørende på en havetraktor, konfronterede den 54-årige, kaldte ham skældsord og undervejs tog fat i en økse.

Øksen rev den 54-årige ud af den 61-åriges hænder, og så begyndte han at slå.

– Det hele gik meget hurtigt, har den 54-årige mand tidligere sagt i retten. Han mente ikke selv, at han havde slået hårdt, men kort efter begyndte den 61-årige nabo at bløde fra hovedet.

Den nu dømte 54-årige skal anbringes på en psykiatrisk afdeling. Han udbad sig efter dommen betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

Han er fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling – det vil sige i stedet for et almindeligt fængsel.

