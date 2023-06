27 nye steder at tanke strøm på bilen

Fra slutningen af 2023 til juni 2024 får Egedal Kommune ladestandere på 27 lokationer rundt om i kommunen.

Egedal Kommune har indgået en aftale med leverandørerne Clever og EDF, som opsætter og driver ladestanderne med mindst to udtag til opladning på hver lokation. Det udvider kommunens kapacitet til det tredobbelte, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Formanden for Klima-, teknik- og miljøudvalget Bo Brøndum Pedersen (S) hilser den øgede kapacitet velkommen.

– Udbredelsen af ladestandere er et vigtigt skridt i den grønne omstilling i Egedal Kommune. Mange borgere har allerede mulighed for opladning derhjemme, men med flere offentligt tilgængelige ladestandere bliver det endnu nemmere for alle at vælge en el-bil fremfor en benzin- eller dieselbil, siger han i den.

Benzin- og dieselbiler er en af de største kilder til udledning af CO2 i kommunen. Over 21.000 biler har hjemme i Egedal, og hvis flere vælger el-biler, kan udledningen sænkes. Derfor er ladestanderne et vigtigt led i Egedal Kommunes klimahandlingsplan om at være CO2-neutral inden 2050, fastslår kommunen.

Og så er løsningen ovenikøbet udgiftsneutral for Egedal Kommune.

“Leverandørerne afholder udgifterne til opsætning, og betaler et mindre, årligt beløb for adgangen til at drive ladestanderne. Brugerne af ladestanderne betaler direkte for opladningen.”, skriver kommunen.

På byrådsmødet den 28. juni behandler byrådet en ladestanderstrategi, som sætter retningen for omstillingen fra benzin- og dieselbiler til elbiler i Egedal Kommune.