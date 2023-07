20-årig får 14 års ubetinget fængsel for bombeattentat

<p>Helsingborg: En i dag 20-årig mand fra Helsingborg er ved Tingsrätten i Helsingborg torsdag blevet i dømt hele 14 års ubetinget fængsel for sin rolle i at udføre et bombeattentat i oktober sidste år ved en villa i velhaverområdet Laröd lige nord for Helsingborg. Her detonerede en bombe placeret under villaejerens bil få sekunder efter ejeren havde forladt bilen, og var på vej ind i huset. Kun tilfældigheder så ud til at redde restauratørens liv. Offeret modtog efterfølgende også lettere hospitalsbehandling.</p>