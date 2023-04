18-årige talenter kan få debut på ishockeylandsholdet

Når det danske ishockeylandshold i den kommende uge tager hul på rækken af testkampe før VM, kan det blive med et par usædvanligt unge debutanter på isen.

Landstræner Heinz Ehlers har nemlig indlemmet stortalentet Oscar Fisker Mølgaard og målmandshåbet Kristers Steinbergs i sin trup til to opgør mod Sverige onsdag og torsdag.

Mølgaard fyldte 18 år i februar og har taget store skridt i sin klub, HV71 i Sverige. Her har han i de senere måneder etableret sig på førsteholdet og spillet 41 kampe i den bedste række, SHL.

I fremtidsperspektiv gør det Mølgaard ekstra interessant, at han spiller center. På netop den position har landsholdet siden VM sidste år mistet tunge navne som Peter Regin, Frans Nielsen og Julian Jakobsen.

Oscar Fisker Mølgaard har rødder i Frederikshavn. Hans far, Lars Mølgaard, var selv landsholdsspiller og med, da Danmark i 2003 debuterede ved A-VM.

Som altid i begyndelsen af VM-forberedelserne er landsholdstruppen en blanding af etablerede folk og nye navne, der allerhøjst kan tilskrives en outsiderchance for at spille sig ind i den endelige VM-trup.

U20-landsholdsmålmand Kristers Steinbergs, der ligesom Fisker Mølgaard, netop er fyldt 18 år, får mulighed for at prøve sig af på seniorniveau.

Han danner målmandstrio med Rødovres William Rørth og garvede Patrick Galbraith.

Det sker på et tidspunkt, hvor andre kandidater som Frederik Dichow (Frölunda), George Sørensen (Aalborg) og Mathias Seldrup (Esbjerg) stadig er optaget af slutspil.

VM-testkampene kan give comeback til rutinerede Nicklas Jensen. Den skudstærke forward har ikke spillet på landsholdet siden OL i Beijing.

Jensen fik sin klubsæson i Schweiz ødelagt af en skulderskade, men er efter operation og genoptræning klar til kamp.

Danmark møder Sverige i Vojens på onsdag og i Esbjerg dagen efter.

– At få Sverige på besøg på dansk is giver bare en helt speciel duft af verdensishockey. Vi håber og tror på mange mennesker i Vojens og Esbjerg. Det er to på papiret ganske stærke mandskaber, der stiller op til et par gode ishockeykampe, siger landsholdets general manager, Kim Pedersen, i en pressemeddelelse fra Danmarks Ishockey Union.

/ritzau/