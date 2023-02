Del via email

Flere og flere lastbiler på de danske veje har de senere år skabt rift om parkeringspladser til lastbiler langs motorvejsnettet. Derfor blev der med "Infrastrukturplan 2035" sat gang i et nationalt projekt om at udvide kapaciteten på landets rastepladser med henblik på at etablere flere parkeringspladser til lastbiler.