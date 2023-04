Trafikuheld gav lang kø i Husum

Del via email

Tirsdag eftermiddag endte de mange bilister som dagligt krydser ind og igennem Husum fanget i kø på Islevhusvej som følge af et trafikuheld mellem en varevogn og en personbil.

Hovedstadens Beredskab var hurtigt på stedet lige som der hurtigt ankom tre ambulancer samt politi til at dirigere trafikken.

Vagtchef ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen, siger til presse-fotos.dk tirsdag eftermiddag:

– Der er tale om to biler, der er kørt sammen. Det har givet en del materiel skade og en del plastik, der flyder rundt. Sammenstødet er sket ved lav hastighed, men der er klager over smerter fra de to, der var i den bil, som blev påkørt. Derfor bliver de tilset i en ambulance, men ingen af dem er kørt til hospitalet endnu. En motorcykelbetjent dirigerer trafikken, men vi åbner nok op, når vi har fået samlet plastik sammen.

Avisen har været i kontakt med redningstjenester og politi men der kan ikke oplyses yderligere om de impliceredes tilstand.