Tingbjergs berømte mur bliver ved med at flytte sig

Du har nok passeret den utallige gange, for den er en indgroet del af lokalmiljøet i Tingbjerg. Muren, som siden 1980’erne har stået på hjørnet af Ruten og Langhusvej, er prydet af to hænder, der rækker mod himlen. Og den har en vild historie, som involverer både Picasso og Rådhuspladsen – det vender vi tilbage til. Vi springer først lige frem i tiden til i år, da Charlotte Maria Rasmussen, der er Kirke- & Kommunikationsmedarbejder, satte sig for at dykke ned i historien om den mytiske mur. Den har altid haft en vigtig betydning for kirken, og på det seneste har muren ligefrem været i overhængende fare for at blive både begravet og påkørt, når de store gravemaskiner har tromlet rundt faretruende tæt på muren. Der rives nemlig for tiden ned og bygges i stor stil i Tingbjerg; Store Torv, som muren står på, er jævnet med jorden.