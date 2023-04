Fuld gevinst, da Odder i søndags blev besejret 3-0 på Tingbjerg Ground. Brønshøj spillede en god kamp og fik endelig også lidt af det held, som de har savnet. Rasmus Suhr, Marcus Porsgrunn og et selvmål af Odders keeper var målscorerne for hvepsene.

Gæsterne begyndte bedst med en kæmpechance efter 50 sekunder.

Der gik yderligere et par minutter, men så tog hjemmeholdet for alvor fat. På bare syv minutter var der fire chancer til Suhr.

Heldigvis er Suhr ikke en mand, der giver op. Et indlæg af Nicholas Marfelt endte hos Casper Neerborg. Lidt heldigt røg bolden hen til Suhr, der fik sendt bolden i nettet. 1-0.

Efter kampen var Suhr da også glad for endelig at score i åbent spil:

– Det var dejligt at score i åbent spil. Vi har manglet lidt i forhold til at komme i de rigtige løb og fylde på i feltet. Men i dag rammer vi løbene og er samtidig på andenbolden. Det gav noget rum i feltet, og det gjorde, at jeg lige kunne stikke en stiv tå på – det var skønt.

Endelig heldige

2. halvleg var kun fem minutter gammel, da fladt indlæg af Mathias Veltz blev blokeret mod eget mål af Lasse Tougaard. Det så ud til, at målmand Morten Pless fik stoppet bolden i at krydse stregen. Men bolden havde stadig lidt momentum i sig og fortsatte over stregen. 2-0 og skønt med lidt held i Brønshøjs retning.

Odder-selvmål. Foto: Thomas Løser

Efter 2-0 målet fik Odder bedre fat og fik skabt nogle gode muligheder. Blandt andet var der kæmpe chance til Rasmus Johansen. Men helt fri inde i feltet sparkede han lige på Chang.

Sækken snøres

Midt i Odders gode periode fik hvepsene straffe, da Mads Hashiba blev nedlagt i feltet. Rasmus Suhr sparkede straffe yderligt, men måske med for lidt fart.

Syv minutter tilbage af kampen og Odder reduceret til 10 mand. Veltz modtog bolden og løb bagom Andreas Laursen, der fik væltet Brønshøj-angriberen. Direkte rødt kort til Odder-spilleren.

Tre minutter senere blev sækken snøret til. Otto Dupont tog et frispark. Efter en fantastisk førsteberøring tjippede Porsgrunn let og elegant bolden over keeperen og i mål. 3-0 og sejren var i hus.

Forhåbentlig er det et vendepunkt. Men det kræver, at der kløs på, når Brønshøj på fredag gæster Avarta i Rødovre kl. 18.30.

– Avarta har et godt hold og de har vist sig stærke – specielt på deres egen bane ude i Rødovre. Det bliver en svær kam for os, men også for dem. Vi går selvfølgelig efter at tage de point, hvilket vi også skal. Vi skal tættere på at stikke til nogle af holdene, som ligger i top 3. Det er dem, som vi også skal tage point imod. Men vi skal være fuldstændig klar – ligesom vi var i dag, hvis vi ser bort fra de tre første minutter. Ellers sidder vi fuldstændig på det i dag og skaber et momentum. Det skal vi forsøge at ramme igen på fredag.