Kælderens farverige fotografier skal skabe ejerskab og identifikation

Tryghed: Går du fra den ene ende af kælderen til den anden ende, har du bevæget dig, hvad der svarer til længden på en fodboldbane. Men den 108 meter lange tur forbi utallige grå vægge og rækker af lange, hvide rør i loftet har for nylig fået et noget anderledes udtryk.

På en række steder hænger der nu farverige fotografier, der viser forskellige kulturer, specielle lamper og små duftdispensere, som skal modarbejde den ikke altid så velduftende lugt af kælder.

På én væg hænger der eksempelvis fotografier af en jordbærkage, en svane og cykelrytteren Jonas Vingegaard for at vise et billede af Danmark

Derudover er der blevet sat skiltning på alle døre, så beboerne ved, hvad der findes bag ved.

Det er beboerne i bygningen på Storegårdsvej 24, som hører under boligselskabet AAB, der selv har været med til at forsøge at gøre kælderen mere tryg. Sammen med designer og billedkunstner Kigge Hvid har de prøvet at skabe mere ejerskab og tilknytning til kælderen, hvor folk parkerer cykler og barnevogne og går ned for at få adgang til deres kælderrum.

Fotografierne er inddelt i seks overordnede “gallerier”, der viser billeder fra kulturer i Danmark, Afghanistan, Pakistan, Tyskland, Albanien og Tyrkiet. At det netop er de seks lande, som er udvalgt, skyldes, at det er lande og kulturer, hvor beboerne selv kommer fra. Et bevidst valg, som skal øge trygheden.

– Vi håber, der nu kommer mere fred og ro i kælderen, for vi har før haft problemer med utryghed, uro og hærværk. Forhåbentligt betyder det, at flere beboere vil bruge kælderen og føle sig trygge, siger beboer Gitte Larsen, som har været med i arbejdet omkring kunstprojektet i kælderen.

Beboerne Gitte Larsen og Henning Fynbo håber, at de nye fotografier og belysning i kælderen vil skabe mere tryghed. Foto: Kaj Bonne

Hun har boet 18 år i bygningen, og da Brønshøj-Husum Avis er forbi Storegårdsvej, går hun en tur i kælderen med Henning Fynbo og deres hund Max.

– Det er blevet rigtig fint, og det pynter i hvert fald. Før var det gråt og koldt, men nu er det mere varmt og farverigt, konstaterer Henning Fynbo.

Udsigt til naturen

Flere beboere har selv været en aktiv del af arbejdet og processen med at udvælge billeder, og det har været interessant, fortæller Gitte Larsen.

– Det har været spændende at få lov at vælge billeder og komme med forslag, og når nu det er færdigt, er det sjovt at se, at ens idéer er kommet med, siger hun.

For enden af flere lange, smalle sidegange med kælderrum på begge sider hænger fotografier af høje træer, og det er der en idé med.

– Det skal ses som en udsigt til naturen, for det er med til skabe tryghed, fortæller Kigge Hvid.

– Det har været vigtigt at få en masse billeder af mennesker, som man får et indtryk af, at nogen ejer det, forklarer designer Kigge Hvid.

Hun har udvalgt de mange billeder og motiver i kælderen og inddelt dem efter kulturer og de overordnede farver grøn, gul og blå.

Kort om Kigge Hvid Kigge Hvid er autodidakt billedkunstner og arbejder i sit studio JA. Hun har modtaget tre æresdoktorater fra universitetet Art Centre College of Design i USA, University of Huddersfield i England og fra Hong Kong Polytechnic University. Kigge Hvid har blandt andet været en del af bestyrelsen hos Det Nye Hospital i Nordsjælland, IJH A/S, Grow up, Global Fashion Agenda og Lauritzen Fonden. Derudover har hun grundlagt og i 17 år ledet INDEX: Design to Improve Life, herunder INDEX: Award, der er en af verdens største designpriser, som promoverer bæredygtigt design over hele verden.

Mindre lyst til hærværk

Hun har tidligere arbejdet med design, som skal gøre livet bedre, eksempelvis hvordan kunst på hospitaler kan have en positiv betydning for patienter og personale.

På et tidspunkt mødtes Kigge med direktøren for boligforeningen AAB, og derigennem udsprang samarbejdet og idéen om at skabe kunst i kælderen.

– Boligområder har tit fokus på at øge trygheden gennem helhedsplaner, men i planerne handler det om det, der sker over jorden, påpeger Kigge Hvid og fortsætter:

– Her er kælderen faktisk en femtedel af ejendommen, og der er forskning, som viser, at hvis der ikke er trygt i kælderen, er der ikke tryghed i boligområdet.

Fotogallerierne er inddelt i seks forskellige lande og kulturer. Her er det billeder, der skal give et indblik i den danske kultur.

Trygheden skal blandt andet komme ved som tidligere nævnt at dele billederne op i områder efter lande, som beboerne selv kommer fra. Eksempelvis er der et fotogalleri for Pakistan, hvor der hænger billeder af landets national blomst jasmin og landets velkendte landshold i cricket.

– Det skaber identifikation, genkendelse og en følelse af at være hjemme. Samtidig sender det et signal om, at nogen passer på og tager sig af det, og det skal forhåbentlig mindske lysten til at udføre hærværk, fortæller kigge Hvid.

Fotogallerier, lamper, skiltning og duftdispensere bliver en permanent del af kælderen på Storegårdsvej, og projektet skal fungere som en test, hvor man i en efterfølgende evaluering vil undersøge, hvad ændringerne i praksis betyder for beboerne og deres følelse af tryghed.