Glæde i håndboldklubben: Erfaren assistenttræner til Stadion

IF Stadion fortæller, at klubben nu har trænerteamet for herreholdet på plads. Klubbens herrehold, som spiller i anden division og netop har afsluttet sæsonen præcis udenfor oprykningsmuligheden, får en ny assistenttræner. Det bliver den 41-årige divisionstræneruddannede Martin Hummelgaard, der i den kommende sæson vil assistere cheftræner, Anders Larsen. En udfordring den tidligere ungdomsligatræner i KIF Kolding glæder sig til, fortæller han i en meddelelse fra klubben:

– Jeg er rigtig glad for muligheden, og jeg ser frem til at prøve mig selv af på seniorniveau igen. Klubben er et spændende sted og det er et utroligt spændende projekt man har kørende herude. Det glæder jeg mig til at bidrage til’.

Martin Hummelgaard, der ligeledes har en fortid i Ajax København og på Skanderborg Håndbold Elite Akademi, ser også frem til samarbejdet med cheftræner, Anders Larsen.

Sportschef Thomas Schou ser også med glæde frem til det nye samarbejde og ser en faglig stærk træner i Martin Hummelgaard:

– Jeg føler mig helt tryg ved, at han fra første dag kan indgå i trænerteamet og bidrage godt og konstruktivt. Jeg tror samarbejdet bliver rigtig godt og lige det vi har brug for, for at skubbe os yderligere i den rigtige retning’

Friskt syn på spillerne

Assistenttræneren, der også har slået sine folder i københavnske klubber såsom VSH, HIK og Team Nørrebro, får også rosende ord med på vejen af cheftræner Anders Larsen:

– Efter flere snakke med Martin er jeg overbevist om, at vi får et godt samarbejde omkring holdet i næste sæson. Martin kommer med nye input og et friskt syn på spillet som kan gavne os. Dertil har han masser erfaring med udvikling af unge spillere, hvilket jeg ser som et godt match for holdet. Jeg ser frem til at få ham ind i trænerteamet.’

Udover tilføjelsen af Martin Hummelgaard, kan IF Stadion også meddele, at man har forlænget samarbejdet med målmandstræner Henrik Schlichter.

Martin Hummelgaard støder til staben den 1. maj 2023.