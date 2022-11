Gerts Vinstue fyldte 50 år med manér

Del via email

Så godt som samtlige stamkunder troppede op, da Gerts Vinstue holdt 50-årsjubilæum den 1. november. Og de gik ikke forgæves, for sjældent er et publikum blevet budt på et så langt og alsidigt program. Der var morgenmad fra kl. 11, quiz ved middagstid og eftermiddagskaffe med æblekage. Lone Selmer og Assi Roar sang og spillede fra kl. 17. Og senere på aftenen kunne man lytte til musik fra de seneste fem årtier, inden en velsmagende natpizza meldte om snarlig lukketid.