Foredrag om at leve “hjertesundt”

Foredrag: Onsdag den 22. marts klokken 13-15.00 præsenterer Hjerteforeningens lokalafdeling og Kulturhuset Pilegården et gratis foredrag med Henriette Tybjerg.

Hjerte-kar-sygdomme er det, som allerflest bliver ramt af på verdensplan, påpeger arrangørerne. Man kan selv gøre en række ting for at hjælpe sit hjerte til bedre at modstå alle de forhindringer, det møder i løbet af livet.

Det en række foredrag og workshops i Pilegården fokus på. Tænk positivt – også i hverdagen er nummer to i rækken af fire gratis workshops og foredrag, lyder det fra arrangørerne.

Henriette Tybjerg er psykomotorisk terapeut og til dette foredrag stiller hun skarpt på den mentale side af at leve “hjertesundt”.

Til foredraget får deltagerne brugbare redskaber til at skabe mere glæde og overskud i hverdagen. Det kræver igen forudsætninger, og foregår i Kulturhuset Pilegårdens café, hvor det er gratis at deltage.