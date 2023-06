Over 2.000 børn i København får sundhedsboost

Større lyst til at bevæge sig, større sandsynlighed for at melde sig ind i den lokale idrætsforening og stærkere samarbejde mellem daginstitutioner, fritidshjem og idrætsforeninger. Det er blot tre af de positive resultater, der er kommet ud af den kommunale indsats ”Aktive Børn i Forening” (ABIF).

Målet var blandt andet at få flere børn fra byens udsatte boligområder til at bevæge sig mere og få deres forældre til at engagere sig i foreningslivets fællesskaber.

Nu er indsatsen blevet evalueret, og her kan man se, at projektet har været en succes for alle involverede parter. Børn fra alle de syv udvalgte københavnske boligområder har fået større motivation til at bevæge sig mere, ligesom de har fået inspiration til at melde sig ind i en idrætsforening fortæller Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

– Det var resultater som de her, vi havde håbet på at opnå. Det er vigtigt, at flere børn melder sig ind i en idrætsforening, for vi ved, at man ofte lever et sundere liv som voksen, hvis man har dyrket idræt som barn. Og det er samtidig godt for børns trivsel at indgå i fællesskaber, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F).

Indsatsen blev startet op af Københavns Kommune i 2020 og er et samarbejde mellem kommune, daginstitutioner, fritidshjem og idrætsforeninger.

Samarbejde med børn

Indsatsen har medført, at daginstitutioner, fritidshjem og idrætsforeninger er begyndt et samarbejde, som begge parter ønsker at fortsætte med, og som giver flere medlemmer i de lokale idrætsforeninger.

Et ABIF-forløb foregår ved, at daginstitutioner, fritidshjem og frivillige idrætsforeninger samarbejder om at introducere børnene til forskellige bevægelsesforløb indenfor institutionstiden. Det betyder, at børnene udvikler sig på flere parametre samtidig med, at foreningerne får nye medlemmer, forklarer Julie Beier, der er formand for gymnastikforeningen Krumspring som har kontor i Vanløse.

– Der sker en helt vild udvikling for børnene over de 8 uger, de er i et ABIF-forløb. De synes, det kan være lidt grænseoverskridende i starten at skulle lave en masse forskellige aktiviteter, særligt hvis de kæmper lidt med motorikken. Men stille og roligt bliver børnene nysgerrige på, hvad kroppen kan og de får en masse bevægelseslyst, som giver dem lyst til mere, fortæller Julie Beier og tilføjer:

– Det er skønt at se, at børnene bare vil ud og dyrke gymnastik, og når de kommer ind til den opvisning for forældrene, vi altid laver til sidst, er der fuld knald på. Ikke alle børnene taler lige godt dansk, så det er fantastisk at se en tydelig udvikling, hvor de udvikler sig bedre både motorisk og socialt, men også sprogligt.

Årets Idrætsforening i København 2022 var Idrætsforening Krumsprinen som her er repræsenteret ved Julie Beier til højre. Til venstre siddder Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard som overrakte nyheden om prisen. Pressefoto

Ifølge Julie Beier, har ABIF været en stor succes og gjort det muligt at nå ud til familier, man ellers ikke ville nå med foreningens idrætstilbud. I foreningen Krumspring har de haft omtrent 275 børn igennem et forløb indtil videre og de oplever, at størstedelen melder sig ind i Krumspring eller en anden forening efter forløbets afslutning.

Den nye evaluering viser, at alle foreninger og daginstitutioner, som har medvirket i ABIF-indsatsen ønsker at fortsætte samarbejde efter kommunens indsats stopper. Indtil videre løber indsatsen til og med 2023.

Brobygning

Mange børnefamilier i bydelen kender Krumspring, som har masser af hold på Husum Skole, Energicenter Voldparken og Tingbjerg Skole samt en række skoler i blandt flere andre steder Vanløse

– Sociale barrierer som sprog og kultur kan være årsager til, at færre børn i bestemte boligområder finder ind i foreningerne. Og her er det vigtigt at få bygget bro mellem daginstitutioner, fritidshjem og idrætsforeninger, så det bliver nemmere at få hjulpet børnene i gang med at dyrke sport tidligt i livet. Netop dét har Aktive Børn i Forening kunnet hjælpe med, fortsætter Sisse Marie Welling, Sundhed- og omsorgsborgmester.

Fra 2020 til og med 2022 har ca. 2.000 børn i alderen 3-9 år gennemført et idrætsforløb. Et idrætsforløb svarer til én times idræt om ugen i 8 uger, og herefter motiveres forældre til at understøtte, at børnene fortsætter.

Når man indgår i et aktivt fællesskab, så højner det ens trivsel. Derfor er jeg glad for at se, projektet er så stor en succes. Når flere bliver en aktiv del af foreningslivet, så smitter det af og gør en positiv forskel for hele lokalområdet, fordi hele familien engagerer sig, og man får et stærkere tilhørsforhold til sin egen bydel kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard (B).

Det har ikke været muligt at indhente et samlet tal for, hvor mange børn der er fortsat på egen hånd i en forening efter et endt ABIF-forløb. Men af 268 adspurgte forældre til børn, der har været med, fortæller halvdelen, at deres børn allerede har meldt sig ind i en idrætsforening.

– Det er rigtig dejligt, at foreningslivet bygger bro til vores dagtilbud og KKFO’er og er med til at flere børn får en aktiv hverdag – det er godt for trivslen og for fællesskaberne. Det kan samtidig understøtte det bevægelsesfaglige fokus vi i forvejen arbejder med at styrke i det pædagogiske arbejde, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (C)

Også Kultur- og fritidsborgmesteren ser en positiv forskel.

– Når man indgår i et aktivt fællesskab, så højner det ens trivsel. Derfor er jeg glad for at se, projektet er så stor en succes. Når flere bliver en aktiv del af foreningslivet, så smitter det af og gør en positiv forskel for hele lokalområdet, fordi hele familien engagerer sig, og man får et stærkere tilhørsforhold til sin egen bydel, siger kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard (B).